Где 15 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В четверг, 15 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят на площади Победы, улицах Жукова, Разина, Энгельса, Тульской, Автомобильной, Хрустальной, Заводской, на Грабцевском шоссе, а также в микрорайоне Анненки.

В области видео и фотофиксация проходит на окружной дороге «Калуга – Детчино - Малоярославец», на трассе М3 «Украина», на дорогах «Калуга – Ферзиково – Таруса - Серпухов» и «Калуга - Медынь».

Места размещения дорожных камер в Калужской области 15 июля 2021 года.