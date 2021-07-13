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Где 13 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 13.07.2021 09:12 0 1078
Где 13 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

Во вторник, 13 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят на улицах Плеханова, Георгиевской, Пушкина, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Большевиков, Добровольского, Королева, Огарева, Герцена и Гагарина.

В области видео и фотофиксация проходит на окружной дороге «Калуга-Детчино-Малоярославец», в Обнинске, а также на трассе М3 «Украина», в Дзержинском и Жуковском районах.

Места работы камер контроля скорости в Калужской области 13 июля.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 13.07.2021 09:12 0 1078
Тэги: авто дороги камеры
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