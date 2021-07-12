Где 12 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В понедельник, 12 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят на улицах Грабцевское шоссе, Заводская, Тульская, Автомобильная, площадь Победы, Энгельса, Степана Разина, а также в микрорайоне Анненки.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М3 «Украина», в Малоярославецком, Боровском, Бабынинском и Жуковском районах.