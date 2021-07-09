В Калуге с 9 по 12 июля будет ограничено движение на Правом берегу
С 9 по 12 июля в Калуге на улице Генерала Попова, 8а, будет ограничено движение из-за работ на трубопроводах. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на управление городского хозяйства.
- Просим участников дорожного движения заранее выбирать маршруты объезда и приносим извинения за временные неудобства!
Перекрытие на улице Генерала Попова в Калуге с 9 по 12 июля 2021 года.
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