В Калуге с 9 по 12 июля будет ограничено движение на Правом берегу

С 9 по 12 июля в Калуге на улице Генерала Попова, 8а, будет ограничено движение из-за работ на трубопроводах. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на управление городского хозяйства.

- Просим участников дорожного движения заранее выбирать маршруты объезда и приносим извинения за временные неудобства!

Перекрытие на улице Генерала Попова в Калуге с 9 по 12 июля 2021 года.