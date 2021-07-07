Где 7 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В среду, 7 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят на улицах Дзержинского и Достоевского, а также в микрорайоне Анненки.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», в Малоярославецком, Бабынинском, Дзержинском, Жуковском, Перемышльском и Козельском районах.

Адреса мобильных дорожных камер 7 июля.