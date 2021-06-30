В Калуге появился новый проекционный пешеходный переход

В понедельник, 28 июня, в Калуге в районе школы №8 на улице Беляева установили проекционный пешеходный переход. Об этом сообщили в городской управе вечером во вторник.

Ранее такие переходы были установлены на улице Кутузова в районе лицея № 9 и на улице Гурьянова, 11, в районе школы № 30.

- За весь период эксплуатации данный проект показал хорошие результаты по отсутствию ДТП и получил положительные отзывы от ГИБДД и жителей города, - отметили в горуправе.

Проекционную разметку хорошо видно в темное время суток, в дождливую погоду и в снег.

- Работает система проекционных пешеходных переходов следующим образом: когда на улице темнеет, срабатывают специальные датчики на боковых опорах, - пояснили в ведомстве. - После этого с обеих сторон на переходе включается проекционная разметка со светодиодными лучами с цветными фильтрами, которые высвечивают на проезжую часть бело-желтую «зебру». Это позволяет сделать переход видимым при любых погодных условиях и на большой дистанции. Также подсветка будет выделять и пешеходов, пересекающих дорогу, а водители смогут заранее реагировать, сокращая возможные риски.

Такое проекционное оборудование будет установлено на 42-х нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных в районе общеобразовательных учреждений. Работы планируется завершить до Дня города.