Где 30 июня в Калуге установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В среду, 30 июня, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30 в районе Анненки, площади Маяковского и площади Победы. С 9:00 до 19:00 в центре города на улицах Дзержинского, Луначарского, Достоевского, Рылеева, Театральной и других.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», в Малоярославецком, Дзержинском, Перемышльском и Жуковском районах.

Публикуем список точных адресов. Будьте внимательны и не нарушайте. Если у вас, конечно, нет лишних денег или желания пополнить своими кровными казну.