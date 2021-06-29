Как не нарваться на дорожные камеры в Калуге 29 июня

Во вторник, 29 июня, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Плеханова, Рылеева, Суворова, Баумана, Циолковского, Огарёва, Гагарина, Герцена и других, а также в районе площади Победы и Маяковского.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», в Малоярославецком, Дзержинском, Перемышльском, Жуковском районах и городе Обнинске.