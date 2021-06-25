В Калуге перекроют три улицы с 28 по 30 июня

В Калуге в связи с дорожными работами ограничат движение на нескольких улицах 28 по 30 июня. Об этом сообщает городское хозяйство.

28 июня: по ул. Баррикад на участке от ул.Московской д.109 до ул. Ленина д.58 с 16:00 ч. до 21:00 ч.;

29 июня: по ул. Октябрьская с 08:00 ч. до 20:00 ч.;

29 июня: по ул. Кропоткина - Гостинорядский пер. с 17:00 ч. до 24:00 ч. и 30 июня с 00:00 ч. до 01:00 ч.

Прекрытие в Калуге с 28 по 30 июня.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - сказано в сообщении ведомства.