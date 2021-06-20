Завод «Volkswagen» в Калуге находится под угрозой закрытия

Официальные представители «Volkswagen» сообщили о приостановлении производства в Нижнем Новгороде в четверг, 17 июня. На заводе прекратили сборку автомобильных марок «Volkswagen» и «Skoda» из-за острого дефицита полупроводников. Эта причина является настоящей проблемой для всех мировых производителей автомобилей.

Калужский завод «Volkswagen» также попадает под угрозу закрытия. Там уже снимают с производства модели «Polo» и «Tiguan», а также «Skoda Rapid» из-за критичной нехватки микрочипов, которые делает немецкая фирма «Continental».

На данном этапе производство осуществляется в штатном режиме.