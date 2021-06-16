Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Ливень Клиника года

В Калужской области за день автоматически зафиксировали шесть выездов на встречную полосу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2021 17:09 1 282
В Калужской области за день автоматически зафиксировали шесть выездов на встречную полосу

В Калужской области с 15 июня передвижные комплексы фотовидеофиксации «Стрелка» начались контролировать выезды на встречную полосу в неположенных местах. За день на трассе М3 «Украина» зарегистрировано шесть таких случаев, сообщил в среду губернатор Владислав Шапша.

- Каждое четвертое ДТП в нашей области за последние 5 лет совершается из-за выезда на встречную полосу, - отметил он. - Только с начала этого года в регионе произошло 30 таких дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 9 человек, 50 - ранено. С 15 июня в Калужской области в рамках пилотного проекта по снижению смертности в ДТП из-за выезда на встречную полосу, расширен перечень нарушений ПДД, которые фиксируют камеры: теперь в нем и выезд на «встречку».

Места расположения комплексов будут меняться ежедневно, их количество увеличится.

- Это одна из многочисленных мер по профилактике таких ДТП, которые мы будем внедрять в пилотном проекте, - подчеркнул Шапша. - Конечно, будем использовать цифровые сервисы. Эту тему на Петербургском международном экономическом форуме обсудили с руководством «Яндекса». Задача сокращения смертности в результате ДТП поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2021 17:09 1 282
Тэги: авто область владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам
«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»: новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Калужские юзеры предпочитают смотреть видео в Instagram, а не в онлайн-кинотеатрах
МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры
5 июня в Калуге и Обнинске состоится Зеленый Марафон
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Интернет магазин купальников
Товары для животных в интернет магазине
Защищенные смартфоны от производителя

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru