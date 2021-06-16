В Калужской области за день автоматически зафиксировали шесть выездов на встречную полосу

В Калужской области с 15 июня передвижные комплексы фотовидеофиксации «Стрелка» начались контролировать выезды на встречную полосу в неположенных местах. За день на трассе М3 «Украина» зарегистрировано шесть таких случаев, сообщил в среду губернатор Владислав Шапша.

- Каждое четвертое ДТП в нашей области за последние 5 лет совершается из-за выезда на встречную полосу, - отметил он. - Только с начала этого года в регионе произошло 30 таких дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 9 человек, 50 - ранено. С 15 июня в Калужской области в рамках пилотного проекта по снижению смертности в ДТП из-за выезда на встречную полосу, расширен перечень нарушений ПДД, которые фиксируют камеры: теперь в нем и выезд на «встречку».

Места расположения комплексов будут меняться ежедневно, их количество увеличится.

- Это одна из многочисленных мер по профилактике таких ДТП, которые мы будем внедрять в пилотном проекте, - подчеркнул Шапша. - Конечно, будем использовать цифровые сервисы. Эту тему на Петербургском международном экономическом форуме обсудили с руководством «Яндекса». Задача сокращения смертности в результате ДТП поставлена Президентом России Владимиром Путиным.