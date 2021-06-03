В Калужской области цементобетонные дороги начнут строить в конце 2021 года

В четверг, 3 июня, на площадке XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча главы области Владислава Шапши с генеральным директором «ЛафаржХолсим Россия» Максимом Гончаровым.

Стороны обсудили планы по развитию компании в Калужской области. Цементный завод в поселке Ферзиково – ее крупнейший инвестиционный проект. За 7 лет предприятие произвело 10,7 миллиона тонн цемента, обеспечив потребности строительных рынков Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей.

На предприятии используются лучшие европейские технологии промышленной безопасности, минимизации воздействия на окружающую среду и энергосбережения. В частности, частично замещая природный газ для цементных печей, здесь применяются сортированные и измельченные коммунальные и промышленные отходы: бумага, картон, пластик, текстиль, резина, дерево и отработанные шины. За 2020 год утилизировано 54 тысяч тонн отходов. Это позволило сэкономить 14,3% природного газа. В планах – увеличение доли альтернативного топлива, что позволит предприятию повысить экономическую эффективность. Потенциально предприятие ежегодно сможет перерабатывать до 300 тысяч тонн отходов. При этом Калужской областью будут выполнены целевые показатели нацпроекта «Экология», согласно которым наш регион должен направлять на утилизацию свыше 133 тысяч тонн отходов, что составляет почти треть от общего объема образованных ТКО.

Еще одно направление сотрудничества – строительство цементобетонных дорог. В настоящее время идет подготовка к реализации трех проектов на территории Ферзиковского и Малоярославецкого районов: строительство двух дорог «Ферзиково-Сугоново» – Захарово и объездной поселка Детчино, а также реконструкция участка протяженностью более 20 км «Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец» – Детчино – Прудки – Захарово. Это будут первые автодороги в калужском регионе, построенные с применением инновационных технологий «ЛафаржХолсим» общей протяженность около 40 километров. Они имеют такую же стоимость как асфальтовое покрытие, но в несколько раз более износостойкие. Начать практическую реализацию проекта планируется уже в конце текущего года.

Владислав Шапша отметил, что готов поддерживать планы по расширению зеленых технологий «ЛафаржХолсим Россия» на территории калужского края. При этом он подчеркнул:

- Все, что сделано, максимально эффективно, корректно и дружелюбно к людям, которые там живут, и к окружающей среде. Спасибо за это.

Глава региона заверил руководство компании, что правительство области окажет всестороннюю поддержку в реализации намеченных планов, в том числе, в решении вопросов, касающихся тарифного регулирования деятельности предприятий, утилизирующих ТКО.