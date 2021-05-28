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На подъезде к Калуге оборудуют проекционный переход и дополнительный светофор

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 16:44 0 182
На подъезде к Калуге оборудуют проекционный переход и дополнительный светофор

В 2021 году на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» собираются повысить безопасность. Для этого появится проекционный пешеходный переход и дополнительный светофор, сообщили в пятницу, 28 мая, дорожники.

Проекционным станет переход у автобусной остановки «Санаторий Бор», а дополнительный светофор установят во Мстихино на перекрестке с улицей Лесной.

Светофоры на пешеходном переходе с кнопкой вызова также будут установлены на 9 и 11 километрах дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел.

На четырех перекрестках трассы А-130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь в Малоярославце установят светофоры.

На 108 километре А130 в деревне Доброе и 208 километре в Юхнове установят светофоры вызывного действия на пешеходных переходах. Также на трассе будут сделаны четыре проекционных пешеходных перехода, установят пешеходное и барьерное ограждения и 610 сигнальных столбиков по оси проезжей части.

Светофоры вызывного действия будут установлены на 50 и 54 километрах обхода Калуги и участке дороги Тула - Калуга на 808 километре и Калуга – Вязьма на 925 километре в селе Климовзавод трассы Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич – Ярославль.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2021 16:44 0 182
Тэги: авто дороги
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