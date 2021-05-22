Движение по Тульскому шоссе в Калуге ограничат до утра 23 мая

С 20:00 субботу, 22 мая, до 10:00 воскресенья, 23 мая, в Калуге будет ограничено движение по Тульскому шоссе на участке от улицы Генерала Попова до улицы Энергетиков. Об этом сообщает управление городского хозяйства.

- В связи с производством дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет ограничено движение транспорта по Тульскому шоссе на участке от улицы Генерала Попова до улицы Энергетиков, - пояснили в горхозяйстве. - Пропуск транспортных средств будет осуществляться по существующей свободной полосе и полосе встречного движения с переводом через разделительную полосу. Приносим извинения за временные неудобства.

Опубликована схема ограничения движения.

Схема ограничения движения в Калуге на Тульском шоссе 22-23 мая 2021 года.

Напомним, 22 мая из-за работ на участке между улицами Королева и Генерала Попова в Калуге возникли огромные пробки.