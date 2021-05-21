В Калуге проект реконструкции Синих мостов подготовят к концу лета

Городская управа Калуги заключила контракт на проектирование реконструкции Синих мостов. В пятницу, 21 мая, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Проект реконструкции Синих мостов и прилегающих к ним участков улиц Глаголева и Тарутинской будет готов к концу лета, - подчеркнул Денисов. - При его подготовке учтут рекомендации петербургской компании Simetra, которая разработала по нашему заказу транспортную модель для Синих мостов. Осенью проект будет отправлен на госэкспертизу. Если ее заключение окажется положительным, перейдем к следующему этапу – поиску компании, которая займется реконструкцией, и источника финансирования. В качестве одного из них рассматривается федеральный бюджет.

В апреле мы рассказывали, как Синие мосты и прилегающие улицы планируется избавить от пробок.

- Рассчитываем, что средняя скорость в районе Синих мостов после реконструкции увеличится в два раза, а время задержки автомобиля сократится в три с половиной, - заявил Денисов. - Существенно должна снизиться и аварийность.