В Калуге ремонт улицы Декабристов завершится к концу мая

В Калуге ремонт улицы Декабристов в рамках национального проекта «Безопасные и качественный дороги» планируется завершить к концу мая. Об этом со ссылкой на подрядчика сообщил в четверг, 13 мая, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Там сейчас идет укладка тротуарной плитки, - отметил глава администрации. - Приступили к устройству опорных плит под плавающие люки. В прошлом году эта конструкция себя хорошо зарекомендовала, в ходе годовой эксплуатации не было выявлено ни просадок, ни разрушений. Полностью подрядчик планирует ввести дорогу в эксплуатацию уже к концу месяца.

По словам Денисова, замечания по дорогам, которые ремонтировали в предыдущие два года, связаны с люками.

- В рамках гарантийных обязательств подрядчики приступили к исправлению замечаний на тех объектах, где это необходимо. В основном они незначительные, - заверил городской голова. - Полностью уже устранены замечания по улицам Болдина, Воскресенская, на переулке Воскресенском. В работе – улицы Салтыкова-Щедрина, Луначарского, приступают к работам на улице Московская. С наступлением устойчивой погоды приступят к восстановлению колодцев по улице Советской.