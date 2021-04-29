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В Калуге на аварийном перекрестке все начало разваливаться через полгода после ремонта

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.04.2021 11:30 9 2269
В Калуге на аварийном перекрестке все начало разваливаться через полгода после ремонта

В конце 2020 года в Калуге проходила реконструкция перекрестка улиц Степана Разина и Тульской. В одном из самых аварийных мест города сдвинули пешеходные переходы, установили новые светофоры и леерное ограждение. Также была ликвидирована стихийная парковка в конце бульвара. Однако даже спустя полгода после ремонта наблюдаются явные недоделки.

На стыках бордюров и асфальта подрядчик вырезал полосы асфальта. Эти дырки так и остались. Пешеходам приходится переступать ямы, а колеса многих детских колясок не могут проехать через препятствия.

Неаккуратность выполнения работ заметна и в других местах: бордюры разрушились, плитка провалилась, ограждение покосилось.

Мы попросили прокомментировать ситуацию управление городского хозяйства.

- Проведено обследование данного участка улично-дорожной сети, в результате которого подрядчику указано на недостатки в обустройстве, - говорится в ответе горхозяйства. - Сроки устранения, в зависимости от погодных условий, до 30 мая.

По официальным данным, которые размещены на сайте Госзакупок, контракт на работы на данном перекрестке был заключен 25 сентября 2020 года. Все должно было быть готово к 31 декабря. Однако данного времени в итоге не хватило. За просрочку подрядчика оштрафовали на 9925 рублей. А 20 января контракт и вовсе был расторгнут. Компании, выполнявшей работы, в итоге заплатили 5 004 469 рубля из 5 134 425, которые были предусмотрены изначально.

Работы на этом перекрестке велись в конце 2020 года.

Самое заметное изменение - ликвидация стихийной парковки и продление бульвара. Теперь пешеходам не нужно переходить дорогу между потоком автомобилей и припаркованными машинами.

Ограждение уже покосилось.

Вырезанные полоски асфальта заполнились песком и мусором.

Плитка проваливается.

Начала образовываться яма.

Бордюры разваливаются.

Специальное место для лужи.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.04.2021 11:30 9 2269
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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