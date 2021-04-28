В Калуге улицу Декабристов готовят к асфальтированию

В Калуге на улице Декабристов ведутся работы по подготовке основания к укладке асфальта. В среду, 28 апреля, об этом сообщила Служба единого заказа городского хозяйства.

- Готовимся к укладке выравнивающего слоя, - пояснили там. - Третий день ведутся работы по подготовке основания к укладке асфальта. В места разрытий сетевиков подрядчик дополнительно производит отсыпку и уплотнение доломитовым щебнем марки 1000 для устранения неровностей. Уплотнение производится грунтовым катком.

Движение на улице Декабристов сейчас перекрыто.