В Калуге улицу Декабристов готовят к асфальтированию
В Калуге на улице Декабристов ведутся работы по подготовке основания к укладке асфальта. В среду, 28 апреля, об этом сообщила Служба единого заказа городского хозяйства.
- Готовимся к укладке выравнивающего слоя, - пояснили там. - Третий день ведутся работы по подготовке основания к укладке асфальта. В места разрытий сетевиков подрядчик дополнительно производит отсыпку и уплотнение доломитовым щебнем марки 1000 для устранения неровностей. Уплотнение производится грунтовым катком.
Движение на улице Декабристов сейчас перекрыто.
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