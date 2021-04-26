В Калуге ограничили движение по Тульскому шоссе до 5 мая

В субботу, 24 апреля, в Калуге начались ремонтные работы на Тульском шоссе на участке от Секиотовского кольца до подземного перехода на улице Гагарина. Там будут снимать верхний слой асфальта, сообщает управление городского хозяйства.

- Рабочая зона производства краткосрочных работ поочередно - на крайней правой и крайней левой полосе проезжей части в направлении от Секиотовского кольца до улицы Гагарина, - пояснили в горхозяйстве. - Пропуск транспортных средств будет осуществляться по существующим свободным полосам. Просим с пониманием отнестись к временным трудностям, а также на период проведения работ заранее планировать поездки, выезжать заблаговременно и, по возможности, выбирать пути объезда.

Напомним, этот участок дороги в нынешнем году планируют отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги».

Схема ограничения движения на Тульском шоссе в Калуге с 24 апреля по 5 мая 2021 года.

На участке проведения работ временно ограничена скорость.