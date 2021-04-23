В Калуге улицу Войкова перекроют из-за уборки 25 апреля

Утром в воскресенье, 25 апреля, на улице Войкова в Калуге на участке от Николо-Козинской до Степана Разина будет закрыто движение. Это связано с уборкой дороги, сообщает в пятницу управление городского хозяйства.

Проехать там нельзя будет с 5:00 до 12:00. Автомобилистов просят на это время не парковаться на указанном участке.

- Работы будут вестись с привлечением эвакуатора, - подчеркивают в горхозяйстве. - Просим автовладельцев не парковать свои транспортные средства на указанном участке дороги чтобы не препятствовать осуществлению работ, в противном случае транспортное средство будет эвакуировано!

Схема перекрытия улицы Войкова в Калуге 25 апреля 2021 года.