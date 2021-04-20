В Калуге ДТП вызвало пробку на Синих мостах утром 20 апреля
Утром во вторник, 20 апреля, в Калуге затруднено движение в районе Синих мостов.
Пробки наблюдаются на улицах Глаголева, Путейской, Тарутинской и Зерновой.
- Синие мосты, пробка от переезда, - сообщают в группе «Калуга ДТП».
По информации очевидцев, причиной затора стало ДТП у светофора на перекрестке Тарутинской и Степного проезда.
Пробка утром 20 апреля.
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