В Калуге ДТП вызвало пробку на Синих мостах утром 20 апреля

По информации очевидцев, причиной затора стало ДТП у светофора на перекрестке Тарутинской и Степного проезда.

Утром во вторник, 20 апреля, в Калуге затруднено движение в районе Синих мостов.

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