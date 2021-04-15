В Калуге одностороннее движение введут на улице Беговой с 22 по 25 апреля
В Калуге улица Беговая в Анненках временно станет односторонней. В четверг, 15 апреля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Установка новых знаков связана с проведением ярмарки на открытой площадке Центра спортивной подготовки «Анненки» с 22 по 25 апреля 2021 года.
Одностороннее движение будет вводится в дневное время - с 10:00 до 19:00.
Движение будет осуществляться согласно прилагаемой схеме.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Тем временем
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