В Калуге одностороннее движение введут на улице Беговой с 22 по 25 апреля

В Калуге улица Беговая в Анненках временно станет односторонней. В четверг, 15 апреля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Установка новых знаков связана с проведением ярмарки на открытой площадке Центра спортивной подготовки «Анненки» с 22 по 25 апреля 2021 года.

Одностороннее движение будет вводится в дневное время - с 10:00 до 19:00.

Движение будет осуществляться согласно прилагаемой схеме.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Тем временем

В Калуге на одну ночь перекроют движение на улице Первомайской. Подробности.