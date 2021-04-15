В Калуге на одну ночь перекроют движение на улице Первомайской

В следующую среду, 21 апреля, в Калуге перекроют движение на улице Первомайской на участке от улицы Луначарского до дома №5 на Первомайской. В четверг об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- В связи с проведением работ по строительству газопровода низкого давления с 22:00 21апреля до 6:00 22 апреля 2021 года будет ограничено движение транспорта, - пояснили в горхозяйстве. - Обращаем внимание, что при производстве работ будет осуществляться пропуск автомобилей коммунальных служб, автовладельцев и пешеходов, проживающих в зоне перекрытия.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Схема перекрытия улицы Первомайской в Калуге.