В Калуге на одну ночь перекроют движение на улице Первомайской
В следующую среду, 21 апреля, в Калуге перекроют движение на улице Первомайской на участке от улицы Луначарского до дома №5 на Первомайской. В четверг об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
- В связи с проведением работ по строительству газопровода низкого давления с 22:00 21апреля до 6:00 22 апреля 2021 года будет ограничено движение транспорта, - пояснили в горхозяйстве. - Обращаем внимание, что при производстве работ будет осуществляться пропуск автомобилей коммунальных служб, автовладельцев и пешеходов, проживающих в зоне перекрытия.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Схема перекрытия улицы Первомайской в Калуге.
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