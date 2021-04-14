В Калуге 14 апреля запустили завод по производству горячего асфальта

В среду, 15 апреля, в Калуге возобновилась работа муниципального асфальтового завода, который стоит на балансе МБУ «СМЭУ». Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Максимальная производительность завода – 60 тонн асфальта в смену, - пояснил глава администрации. - Уже начали приводить в порядок дороги и междворовые проезды, первая партия асфальта поехала на улицы Калуги.

Денисов поручил максимально сократить время между фрезерованием и ремонтом.

- Для этого [нужно] увеличить число бригад для оперативных и качественных дорожных работ, - отметил городской голова.

Кадры с моментом запуска завода.

Напомним, в холодное время года для ямочного ремонта в Калуге использовался асфальт, который закупался в Тульской области.

Ямочный ремонт на дорогах региона власти обещали завершить к 1 мая.