На подъезде к Калуге с 9 апреля ограничат движение из-за фрезерования асфальта

В пятницу, 9 апреля, в Калуге ремонтные работы начнутся на 500-метровом участке трассы Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» между поворотами на улицы Планерную и Лесную в районе Секиотово.

Движение автомобилей будет временно ограничено. В четверг об этом сообщает на своей странице в «ВКонтакте» управление городского хозяйства.

- В связи с началом 9 апреля работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге от Секиотовского кольца до деревни Колюпаново будет временно ограничено движение транспорта на ремонтируемом участке, - подчеркивают в управлении. - Обращаем внимание, что при производстве работ будет осуществляться пропуск транспортных средств по полосе встречного движения, с переводом через разделительную полосу.

Схема ограничения движения в Калуге с 9 апреля.

На данном участке максимальная скорость движения будет понижена до 60 км/ч. Дорожники выставят соответствующие знаки.

Калужских водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям, а также на период проведения работ заранее планировать поездки, выезжать заблаговременно и, по возможности, выбирать пути объезда.

Напомним, участок дороги от Колюпаново до Секиотово в 2021 году попал в программу ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».