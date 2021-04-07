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В Калуге две улицы перекроют 12 апреля из-за празднования Дня космонавтики

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 07.04.2021 18:19 3 1607
В Калуге две улицы перекроют 12 апреля из-за празднования Дня космонавтики

В понедельник, 12 апреля, в Калуге будет запрещено движение транспорта на участках двух улиц – Королева и Гоголя. Это связано с праздничными мероприятиями, посвященными Дню космонавтики. Соответствующее постановление в среду, 7 апреля, подписал первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Согласно этому документу, водители не смогут с 8:00 до 19:00 12 апреля заезжать на улицу Королева на участке от Октябрьской до Гоголя и на улицу Гоголя на участке от Королева до дома №2 (гостиница).

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее городские власти высказывали обеспокоенность, что в районе музея космонавтики мало парковочных мест.

Напомним, 12 апреля в Калуге планируется открыть вторую очередь музея космонавтики. На открытие губернатор Владислав Шапша приглашал президента России Владимира Путина, однако пока нет никаких данных, стоит ли ждать главу государства в нашем городе.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 07.04.2021 18:19 3 1607
Тэги: авто дороги праздник день космонавтики
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