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Дорогу от Калуги до Вязьмы планируется расширить до четырех полос

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2021 13:00 0 65
Дорогу от Калуги до Вязьмы планируется расширить до четырех полос

Дорогу от Калуги до Вязьмы на территории Калужской и Смоленской областей планируется расширить с нынешних двух до четырех полос. Об этом стало известно на совещании, которое на днях провели федеральные дорожники.

Работы начнутся в 2024 году.

Напомним, в прошлом году этот участок дороги был передан на содеражание федералам и стал частью федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль.

- В 2020 году по результатам проведенной оценки технического состояния данных участков, было выявлено, что порядка 170 километров дорожного покрытия в ненормативном состоянии, 60 километров - в аварийном, - подчеркивают дорожники. - Подрядная организация в прошлом году привела к нормативу участок общей протяженностью 11 километров, расположенный в Юхновском и Бабынинском районах. В этом году работы продолжатся, как на территории Калужской, так и Смоленской областей. В настоящее время ликвидируется локальная аварийная ямочность холодным асфальтобетоном. После запуска заводов по изготовлению горячих асфальтобетонных смесей подрядчик приступит к восстановлению покрытия на аварийных участках. К 10 июня планируется восстановить около 10 километров трассы дорожными картами. В этом сезоне частично будут выполнены работы по благоустройству полосы отвода и  вырубке кустарников на опасных поворотах.  Так же специалисты продолжат восстанавливать элементы организации дорожного движения.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2021 13:00 0 65
Тэги: авто дороги
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