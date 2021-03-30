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В Калуге себестоимость проезда в автобусах повысилась до 35 рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2021 10:14 19 3088
В Калуге себестоимость проезда в автобусах повысилась до 35 рублей

Как мы уже рассказывали, в Калуге в ближайшее время ожидается повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Полностью поддерживает это решение и крупнейший городской перевозчик – «Управление калужского троллейбуса». Кстати, предприятию 30 марта исполнилось 65 лет.

По случаю юбилея в троллейбусное депо приехал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ, сообщает горуправа.

- Электричество подорожало на 25%, дизельное топливо - до 30%, а компримированный газ, которым мы заправляемся, с октября подорожал почти на 20%, с 16 рублей до 19,90, - рассказал ему начальник департамента эксплуатации УКТ Андрей ЕВСЕЕВ. - Поэтому если я раньше за газ переводил 1,1 миллиона, то сейчас - полтора миллиона. Это очень большая проблема, и нам бы хотелось тарифную перевозку каким-то образом изменить. Нам это жизненно необходимо.

Денисов заявил, что необходимость в этом уже подтверждена соответствующими расчетами, которые прошли экспертизу министерства конкурентной политики Калужской области:

- Теперь осталось дело за нашим депутатским корпусом, - рассказал городской голова. - Город заинтересован в развитии предприятия. Но понятно, что бюджетный дождь не возможен для его поддержки, а подвижной состав уже старенький.

- У нас автобусы ездят на дизеле, - приводит горуправа слова начальника УКТ Вадима ВИТЬКОВА. - На 100 километров - расход 15 литров. В 2017 году он стоил 33 рубля за литр. В этом году он стоит 50 рублей за литр. У нас вариант либо проехать не 100 километров, а 60, либо поднять тариф, потому что мы как получали 19 рублей от пассажиров, так и получаем. Чудес не бывает. Ты не построишь дом по ценам 2017 года.

По словам Витькова, у предприятия есть небольшой доход от рекламы в троллейбусах, компенсация из городского бюджета за перевозку льготников и выручка с аренды опор мобильным операторам, однако основную статью прибыли составляет именно оплата проезда калужанами.

Реальная себестоимость проезда, согласно текущим расценкам на энергоносители и комплектующие для ремонта, в Калуге составляет 28 рублей по троллейбусам и 35 - по автобусам, подчеркивают в горуправе. Тем не менее, повысить тариф планируется до 22 и 25 рублей соответственно - «ради калужан».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2021 10:14 19 3088
Тэги: авто транспорт
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