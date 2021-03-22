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Калуга заплатит «РЖД» за Окскую ветку 60 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 22.03.2021 16:51 11 1847
Калуга заплатит «РЖД» за Окскую ветку 60 миллионов рублей

В понедельник, 22 марта, калужане в социальных сетях в очередной раз пожаловались на состояние железнодорожных переездов – на улицах Жукова, Баррикад, Билибина, Либкнехта. Ситуацию обсудили на планерке в городской управе.

- У нас принято решение об изъятии этого объекта недвижимости – и самой Окской ветки, и земельного участка, - прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Там долгосрочный договор аренды с Российской Федерацией у ОАО «РЖД». Как только это станет нашим, мы сможем распоряжаться. Пока это частная собственность. Компания хоть и государственная, но это ОАО «РЖД».

В городской управе также сообщили, что в прошлом году были приняты проекты планировки и межевания на территорию Окской ветки. Подготовлено соглашение с «РЖД» об изъятии. Это обойдется калужскому бюджету примерно в 60 миллионов рублей. Ожидается, что вопрос будет решен в течение двух месяцев.

Желательно, привести в порядок эти железнодорожные переезды, не дожидаясь, - отметил Денисов. - Где-то подсыпать, подлить. Самый безобразный переезд – на улице Жукова. Там скапливается пробка определенная.

Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО сообщил, что железнодорожники пообещали привести в порядок переезд на улице Жукова до августа. Однако этот срок горуправу не устраивает.

- Сейчас мы ведем переговоры об ускорении работ, чтобы они были сделаны в ближайший месяц, - подчеркнул Шпиренко.

Денисов в свою очередь поручил уже на этой неделе подсыпать крошкой переезды.

Тем временем

В Калуге ищут виновных в разрушении асфальта на улице Советской. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 22.03.2021 16:51 11 1847
Тэги: авто дороги александр шпиренко дмитрий денисов
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