В Калуге ищут виновных в разрушении асфальта на улице Советской

Как мы уже рассказывали, в Калуге просел асфальт на улице Советской, ремонт которой в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился только осенью 2020 года.

В понедельник, 22 марта, в Турынино выезжала комиссия, чтобы на месте осмотреть дорогу.

- Было решено привлечь независимую экспертизу, - сообщил по итогам этой поездки начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - После чего окончательное снимем вопросы.

По его словам, эксперты приедут в Калугу в ближайшие дни.

- Очень важно добраться до истины – кто виноват, - подчеркнул в свою очередь городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Соответственно, виновный должен быть привлечен к ответственности. Дорога, поскольку она на гарантии находится, должна быть отремонтирована. Должны быть сделаны определенные выводы из этой ситуации. Потому что мы [делаем] под большим флагом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Горожане ждут этого ремонта. Мы меняем инженерию внутри, в теле дороги. И потом получается такая вот нехорошая ситуация, которую ни в коем случае нельзя в будущем допускать. Обязательно нужно добраться до причины возникновения этой ситуации. Понять, кто ошибся, кто просмотрел. Там либо халатность, либо по незнанию, по неумению. Или какая-то преступная халатность. Надо выяснить обязательно на этом примере. Показать и наказать виновных. Чрезвычайно важно, к сожалению, в данной ситуации найти виновного. Чтобы в будущем не допускать повторения этих событий.