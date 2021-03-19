В Калужской области водитель получил 22 штрафа за превышение скорости за три месяца

В Калужской области приставы списали 12 500 рублей с банковских счетов жителя Медынского района.

За три осенних месяца 2020 года он превысил скорость и попался на камеры за рулем своего автомобиля 22 раза.

- В добровольном порядке водитель штрафы не оплачивал, на прием к судебному приставу не являлся, - сообщили в пятницу, 19 марта, в УФССП по Калужской области. - В итоге сотрудник службы в ходе принудительного исполнения установил расчетные счета гражданина в нескольких банках. С них и была списана вся сумма задолженности. Денежные средства в размере 12,5 тысячи рублей перечислили в доход государства, а исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.