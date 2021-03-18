Калужанин поменял номера на автомобиле, чтобы спрятаться от приставов

В Калужской области приставы арестовали автомобиль «Мазда», принадлежащий жителю Калуги. Мужчина задолжал одному из банков 876 тысяч рублей, но деньги возвращать не спешил.

- В добровольном порядке мужчине не приступал к выплате своей задолженности, игнорировал меры принудительного исполнения, поэтому суд вынес решение об обращении взыскания на залоговое имущество неплательщика – автомобиль «Мазда СХ-7», - рассказали в четверг, 18 марта, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Позже стало известно, что мужчина переехал из Калуги в Сухиничи и торгует там овощами в уличном павильоне.

- В целях сокрытия автомобиля от ареста, гражданином осуществлена замена государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, - подчеркнули приставы. - В ходе исполнительных действий судебных приставов машину удалось опознать по VIN-номеру. На «Мазду СХ-7» наложили арест и передали на ответственное хранение взыскателю. Иномарка была увезена на спецстоянку при помощи эвакуатора.