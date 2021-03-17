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В Калужской области установят тросовое ограждение на дороге Калуга – Медынь

Дмитрий Ивьев , Фото: Яндекс.Карты.
Опубликовано: 17.03.2021 16:49 6 534
В Калужской области установят тросовое ограждение на дороге Калуга – Медынь

Как мы уже сообщали, в 2020 году в Калужской области на 3,7% выросла смертность на дорогах в результате ДТП. Лидером по количеству погибших пешеходов стал Дзержинский район, сообщили в среду, 17 марта, на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве области.

Глава администрации Дзержинского района Егор ВИРКОВ заявил, что основное количество аварий произошло на трассе Калуга – Медынь, в частности, на территории Полотняного Завода и села Льва Толстого и деревни Каравай.

- В настоящее время требуется кардинальное решение вопросов безопасности дорожного движения на территории этих населенных пунктов, - рассказал Вирков. - В 2021 в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 16 километра до села Льва Толстого планируется установить осевое тросовое ограждение. Мы полностью будем разделять полосы движения.

Также прорабатывается вопрос установки освещения в районе деревни Каравай, сообщает пресс-служба правительства.

Дмитрий Ивьев , Фото: Яндекс.Карты.
Опубликовано: 17.03.2021 16:49 6 534
Тэги: авто дороги дтп егор вирков
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