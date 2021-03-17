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В Калужской области за год 169 человек погибли в ДТП

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2021 16:41 3 415
В Калужской области за год 169 человек погибли в ДТП

За 2020 год на дорогах Калужской области произошло 1260 ДТП, в которых 169 человек погибли и 1568 пострадали. В среду, 17 марта, на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве области сообщил начальник регионального управления ГИБДД Алексей ХОЛОПОВ.

По сравнению с 2019 годом количество ДТП уменьшилось на 13%, получивших ранения - на 15,5%. Вместе с тем число погибших возросло на 3,7%.

- По уровню снижения ДТП с пострадавшими людьми Калужская область занимает 8 место в ЦФО, по числу погибших - 15 место, по числу раненых - 7 место, - отметил Холопов.

Он напомнил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2024 году число погибших от последствий ДТП применительно к Калужской области не должно превысить 110 человек.

- По итогам 2020 года региону не удалось достигнуть прогнозного показателя в 143 человека, - подчеркнул глава УГИБДД.

Рост происшествий и пострадавших людей произошёл в Жиздринском, Козельском, Куйбышевском и Тарусском районах. Рост погибших в ДТП отмечается в Дзержинском, Малоярославецком, Мещовском, Медынском, Хвастовичском, Ферзиковском и Сухиничском районах.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2021 16:41 3 415
Тэги: происшествие дтп гибдд алексей холопов
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