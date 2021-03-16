В Калуге начались проверки водителей с детьми

В понедельник, 15 марта, сотрудники ГИБДД начали в Калуге профилактическую акцию «Юный участник дорожного движения». Она продлится до 19 марта.

- Все посты и маршруты ДПС будут приближены к общеобразовательным учреждениям и общественным местам, где возможно появление детей, - пояснили в полиции. - Особое внимание будет направлено на пресечение правонарушений со стороны юных участников дорожного движения, на пресечение и выявление нарушений в сфере перевозки детей в транспорте, а также непредставление водителями преимущества пешеходам.

По данным официальной статистики, с начала 2021 года на дорогах Калуги произошло 11 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок погиб, 12 получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году за этот же период аварий было в два раза меньше.

Тем временем

В Калужской области ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Юхновском районе. Подробности.