Власти Калуги просят убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 12 марта

Ночью в пятницу, 12 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города.

Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с двух улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 11 марта до 06:00 12 марта:

ул. Подвойского (от пер. 2-ой Красноармейский до ул. Воробьевской);

ул. Набережная (от ул. Воробьевской до конца улицы).

- Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении городской управы.