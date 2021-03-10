В Калуге за мартовские праздники поймали 11 пьяных водителей

В Калуге сотрудники ГИБДД с 5 по 8 марта проводили профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». В среду, 10 марта, в дорожной полиции рассказали об ее итогах.

Сотрудники ГИБДД на определенном участке дороги останавливали все транспортные средства без исключения.

- Если от водителя автомобиля исходил запах алкоголя или его поведение не соответствовало обстановке, ему предлагалось пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - отмечают в полиции. - Если водитель не вызывал подозрений, то ему разрешалось продолжить движение. В ходе такой тотальной проверки, водителей в нетрезвом состоянии выявлено не было. Данная тактика носит профилактический характер и охватывает максимальное количество проезжающих водителей при минимальной затрате времени.

Но пьяные водители на дороге все же были. И 11 из них были задержаны не в рамках сплошных проверок.

- Если вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам 547-888, 547-535, - просят калужан сотрудники ГИБДД.