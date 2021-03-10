В Калуге ямочный ремонт проходит на Гагаринском мосту

В среду, 10 марта, в Калуге проходит ямочный ремонт на Гагаринском мосту через Оку. На месте работ побывал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. С собой он взял одного из активных комментаторов в социальных сетях.

- В поездку с собой пригласил активного комментатора из социальных сетей под именем Сосед Ваш, который сомневался в качестве и сроках работ, - отметил Денисов. - В итоге ремонтом калужанин остался доволен. Ямы латаются литым асфальтом и по всем стандартам: после фрезерования из них выдувают сор и удаляют влагу. Укладка возможна и в дождь, так как при повышенной температуре вода испаряется и асфальт кладётся ровным слоем. Такая технология обеспечивает главное – безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить ямочный ремонт по всему региону до 1 мая.