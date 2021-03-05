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Власти Калуги просят убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 6 марта
Ночью и днем в субботу, 6 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с двух улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 5 марта до 06:00 5 марта:
- Ул. Огарева (от ул. Ленина до ул. Воронина).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 6 марта:
- Ул. Московская (от пер. Казанкова до пл. Московской).
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