Власти Калуги просят убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 6 марта

Ночью и днем в субботу, 6 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с двух улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 5 марта до 06:00 5 марта:

Ул. Огарева (от ул. Ленина до ул. Воронина).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 6 марта: