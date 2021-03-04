В четверг на трех улицах Калуги начали укладывать асфальт

В четверг, 4 марта, МБУ «СМЭУ» начало ямочный ремонт на площади Победы, улице Путейской и в переулке Механизаторов.

- Рабочие приступили к заливке литой асфальтобетонной смесью подготовленных ям, - сообщает городская управа. - На Гагаринском мосту и Тульском шоссе коммунальные службы проводят фрезерование.

- За зимний период выполнены работы по ямочному ремонту в объеме 800 квадратных метров, - рассказала начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети управления городского хозяйства города Калуги Вероника КУЗЬМИНА. - Большая их часть выполнена на улицах Можайской, Чичерина и Путейской. В ремонте дорожного покрытия задействовано четыре бригады: три бригады - на заливке подготовленных ям, одна бригада подготавливает дороги под заливку смесью.

Напомним, до 12 марта в Калуге планируется провести ямочный ремонт на 11 улицах.