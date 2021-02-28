Власти Калуги просят убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 1 марта

Ночью и днем в понедельник, 1 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с семи улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 28 февраля до 06:00 1 марта:

ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Болдина (в том числе разворотное кольцо);

ул. Чапаева (между ул. Заводской и пл. Маяковского);

ул. Новаторская;

ул. Жукова (между переездом и ул.Болотникова) продолжение работ;

разворотное кольцо КРЛЗ.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 1 марта:

ул. Московская (съезды вдоль путепровода, продолжение работ);

ул. Николо-Козинская.

Тем временем

Смерть не учит ничему: мы прошлись по местам, где в прошлые годы глыбы льда убивали и калечили калужан. Подробности.