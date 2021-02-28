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Власти Калуги просят убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 1 марта
Ночью и днем в понедельник, 1 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с семи улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 28 февраля до 06:00 1 марта:
- ул. Салтыкова-Щедрина;
- ул. Болдина (в том числе разворотное кольцо);
- ул. Чапаева (между ул. Заводской и пл. Маяковского);
- ул. Новаторская;
- ул. Жукова (между переездом и ул.Болотникова) продолжение работ;
- разворотное кольцо КРЛЗ.
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 1 марта:
- ул. Московская (съезды вдоль путепровода, продолжение работ);
- ул. Николо-Козинская.
Тем временем
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