На дорогах Калужской области с 12 апреля заработают четыре автоматических пункта весогабаритного контроля

С 12 апреля 2021 года в Калужской области заработают четыре автоматических пункта весогабаритного контроля. Они установлены на двух дорогах, сообщили в четверг, 25 февраля, в пресс-службе правительства региона.

Автоматические пункты весогабаритного контроля в Калужской области:

Дорога Калуга – Медынь, в районе деревни Каравай Дзержинского района;

Дорога Калуга – Медынь, на въезде в Медынь;

Дорога Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов, в районе поворота на деревню Перерушево Ферзиковского района;

Дорога Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов, в районе села Волковское тарусского района.

- Штраф за проезд с превышением допустимых весовых и габаритных параметров транспортного средства на владельца автомобиля составляет от 150 тысяч до 500 тысяч рублей, - подчеркивают в калужском правительстве. - Фиксация проезда транспортного средства осуществляется в автоматическом режиме, а материалы на нарушителей будут передаваться в Центр автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД УМВД России по Калужской области. Информацию о зафиксированных превышениях можно будет получить на официальном сайте министерства дорожного хозяйства Калужской области. Дополнительную информацию также можно получить по телефону 8-(4842)-57-38-68.

Пункты весогабаритного контроля устанавливаются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».