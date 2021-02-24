В Калуге собираются эвакуировать 13 брошенных автомобилей

В четверг, 25 февраля, комиссия городской управы с 10:00 до 13:00 проведет осмотр 13 автомобилей, которые считают брошенными или бесхозяйными. Их собственникам предлагают присутствовать при этом мероприятии.

Будет решаться вопрос о принудительной эвакуации, сообщает городская администрация.

Осмотр брошенных автомобилей в Калуге 25 февраля 2021 года с 10:00 до 13:00: