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В Калуге собираются эвакуировать 13 брошенных автомобилей
В четверг, 25 февраля, комиссия городской управы с 10:00 до 13:00 проведет осмотр 13 автомобилей, которые считают брошенными или бесхозяйными. Их собственникам предлагают присутствовать при этом мероприятии.
Будет решаться вопрос о принудительной эвакуации, сообщает городская администрация.
Осмотр брошенных автомобилей в Калуге 25 февраля 2021 года с 10:00 до 13:00:
- д. Николо-Лапиносово, д.71, «Газель» белого цвета,
- ул. Механизаторов, д.21, «Лада Калина» черного цвета, М669ВХ40,
- ул. Механизаторов, д.21, «Газель» белого цвета, Н694НК40,
- ул. Никитина, д.37, «Газель» белого цвета, О989ЕЕ40,
- ул. Карла Либкнехта, д.14, «Мазда 323» синего цвета, К456ОР40,
- ул. Поле Свободы, д. 131а, к.3, «Мазда 3» серо-золотистого цвета, Н513РО40,
- ул. Кирова, д.20а, «ГАЗ» белого цвета, А660АУ67,
- ул. Генерала Попова, д.13, «Рено» черного цвета, К865ОР40,
- ул. Глаголева, д.15, «Форд» зеленого цвета, Н586НК777,
- ул. Глаголева, д.15, неустановленной марки серо-серебристого цвета,
- ул. Глаголева, д.5, «Газель» белого цвета,
- ул. Минская, д.7, «Газель» белого цвета, С051СР99,
- ул. Академическая, д.10, «Шевроле» синего цвета, Н605РЕ40.
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