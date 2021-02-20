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Две улицы Калуги полностью перекроют для вывоза снега ночью 21 февраля
В ночь на воскресенье, 21 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 12 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
На улицах Дзержинского и Достоевского будет полностью перекрываться движение. На помощь коммунальщикам также будет выделен эвакуатор.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 20 февраля до 06:00 21 февраля:
- ул. Достоевского (от дома №25 до ул. Марата) - полное перекрытие;
- ул. Дзержинского (от ул. Марата до ул. Театральной) - полное перекрытие;
- ул. Московская (от ул. Баррикад до ул. Кирова по четной стороне) - частичное перекрытие;
- ул. Герцена (район вокзала) - частичное перекрытие;
- мост через Оку - частичное перекрытие;
- ул. Кирова - частичное перекрытие;
- ул. Жукова (продолжение работ) начало от пл. Победы по ходу движения, - частичное перекрытие;
- ул. Ленина (от ул. Билибина до ул. Либкнехта, перекресток с Чижевского) - частичное перекрытие;
- ул. Знаменская - частичное перекрытие;
- ул. Фомушина (по стороне Кошелева, между кольцами) - частичное перекрытие;
- ул. Воронина - частичное перекрытие;
- ул. Телевизионная - частичное перекрытие.
Также, предстоящей ночью планируется проведение работ с частичным перекрытием улиц по грейдированию наледи на проезжей части дороги на следующих улицах:
перекресток Грабцевского шоссе с ул. Либкнехта;
- ул. Тельмана;
- ул. Кибальчича (проезд к школе №46);
- ул. 65 лет Победы (до проезда к д/с «Мозаика»);
- пер. Старообрядческий;
- ул. Николо-Козинская;
- ул. Лесная;
- ул. Радищева;
- ул. Мичурина;
- пер. Тульский;
- ул. Полевая (до разворотного кольца).
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