Три светофора и освещение отключили на окружной дороге в Калуге до 28 февраля

В Калуге до 28 февраля не будут работать три светофора на правобережной части окружной дороги, с 36 по 40 километры, в районе Пучково. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в понедельник дорожники.

Также на этом участке до 28 февраля отключено освещение.

- Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - говорится в тексте предупреждения.

Ранее, напомним, планировалось завершить ремонтные работы до 15 февраля.