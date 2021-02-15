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Три светофора и освещение отключили на окружной дороге в Калуге до 28 февраля
В Калуге до 28 февраля не будут работать три светофора на правобережной части окружной дороги, с 36 по 40 километры, в районе Пучково. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в понедельник дорожники.
Также на этом участке до 28 февраля отключено освещение.
- Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - говорится в тексте предупреждения.
Ранее, напомним, планировалось завершить ремонтные работы до 15 февраля.
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