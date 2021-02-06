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Власти Калуги просят убрать автомобили с улицы Дзержинского для вывоза снега 7 февраля
Ночью и днем в воскресенье, 7 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с улицы Дзержинского, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 6 февраля до 07:00 6 февраля:
- Ул. Дзержинского от ул. Московской до ул. Марата.
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 7 февраля:
- Гагаринский мост.
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