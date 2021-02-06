Власти Калуги просят убрать автомобили с улицы Дзержинского для вывоза снега 7 февраля

Ночью и днем в воскресенье, 7 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с улицы Дзержинского, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 6 февраля до 07:00 6 февраля:

Ул. Дзержинского от ул. Московской до ул. Марата.

​Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 7 февраля: