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Власти Калуги просят убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 5 февраля
Ночью и днем в пятницу, 5 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с шести улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 4 февраля до 06:00 5 февраля:
- ул. Телевизионная на участке от пер. Казанкова до пл. Телевизионной;
- ул. Жукова;
- ул. Вишневского;
- ул. Глаголева на участке от ул. Переходная до пл. Московской;
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 5 февраля:
- ул. Генерала Попова на участке от ул. 65 лет Победы до Тульского шоссе;
- ул. Никитина.
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