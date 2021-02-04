Власти Калуги просят убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 5 февраля

Ночью и днем в пятницу, 5 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с шести улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 4 февраля до 06:00 5 февраля:

ул. Телевизионная на участке от пер. Казанкова до пл. Телевизионной;

ул. Жукова;

ул. Вишневского;

ул. Глаголева на участке от ул. Переходная до пл. Московской;

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 5 февраля: