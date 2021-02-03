На трассах Калужской области 15 пьяных водителей задержали за четыре дня

В среду, 3 февраля, УГИБДД по Калужской области рассказало об итогах профилактической акции, которая проходила на федеральных трассах региона.

За 4 дня сотрудниками отдельного батальона ДПС задержано 15 водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения.

Кроме того, выявлено 87 нарушений правил перевозки детей, 30 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

- Если вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 57-12-04, 50-16-02, - говорится в сообщении ГИБДД.