Власти Калуги просят убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 3 февраля
Ночью и днем в среду, 3 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с шести улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 2 февраля до 06:00 3 февраля:
- ул. Горького;
- ул. Знаменская на участке от ул. Луначарского до ул. Салтыкова-Щедрина;
- ул. Чапаева на участке от пл. Маяковского до ул. Заводской;
- ул. Войкова на участках от ул. Степана Разина до ул. Горького и от ул. Николо-Козинской до ул. Степана Разина.
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 3 февраля:
- ул. Генерала Попова;
- ул. Салтыкова-Щедрина.
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