Власти Калуги просят убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 3 февраля

Ночью и днем в среду, 3 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с шести улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 2 февраля до 06:00 3 февраля:

ул. Горького;

ул. Знаменская на участке от ул. Луначарского до ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Чапаева на участке от пл. Маяковского до ул. Заводской;

ул. Войкова на участках от ул. Степана Разина до ул. Горького и от ул. Николо-Козинской до ул. Степана Разина.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 3 февраля: