В Калуге рядом со школами оборудуют проекционные пешеходные переходы

Летом прошлого года на улице Кутузова в Калуге рядом с лицеем №9 появился первый в городе проекционный пешеходный переход. В планах городской управы оборудовать подобные зебры и рядом с другими школами города. В понедельник, 1 февраля, на планерке в городской управе об этом заявил глава администрации Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В девятой школе очень большой эффект дала установка проекционного пешеходного перехода, - отметил он. - Мы такую практику расширим.

По словам городского головы, насчет этого есть уже поручение губернатора, что должно ускорить проведение работ.